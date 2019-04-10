Sevgiyle öptüm hakim bey

Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz yıl sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı mağdur G.B. ile iki kez buluşup bu buluşmalarında sevgilisin iki kez öptüğünü belirten sanık N.Y., “Sosyal paylaşım sitesinden tanışıp buluştuğum doğrudur. Bu buluşmamızda iki kez olmuştur. İki seferinde de kendisini dudaklarından birer kez öptüm. Bu da sevgi öpücüğüdür. Her sevgili arasında olan doğal bir olaydır. Kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. Ama, cinsel içerikli mesajlar attığım doğrudur” dedi.

Bolu1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı verdiği mütalaada, sanığın cinsel istismar suçunun işlediğinin ortada olduğunu, iki kez ayrı ayrı buluşmalarda dudaklarından öptüğünü ve sanığın ayıca gönderdiği mesajlarda cinsel içerik olduğunu bu nedenle 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, davanın karara bağlanması için duruşmayı 2 Mayıs 2019 tarihine erteledi.