Sevilen doktor virüse yakalandı

Haber: C. Kutay Aykan
Uzun yıllar Bolu Tevfik Atay Aile Sağlığı Merkezi’nde başarılı bir şekilde görevini yürüten Dr. Faruk Karslı hastalık belirtileri gösterince hemen Covid 19 testi yaptırdı. Karslı’ın testleri pozitif gelince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ayrıca aynı sağlık ocağında görev yapan 2 hemşirede de sonuçların pozitif çıktığı öğrenildi. Dr. Faruk Karslı’nın oğlunun da sonuçlarının pozitif çıktığı da iddia edildi.