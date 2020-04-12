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Sevilen doktor virüse yakalandı

Bolu Tevfik Atay Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan ve herkes tarafından sevilen Dr. Faruk Karslı’nın yapılan Korona Virüs testi pozitif çıktı.

Sevilen doktor virüse yakalandı

Haber: C. Kutay Aykan

Uzun yıllar  Bolu Tevfik Atay Aile Sağlığı Merkezi’nde başarılı bir şekilde görevini yürüten Dr. Faruk Karslı hastalık belirtileri gösterince hemen Covid 19 testi yaptırdı. Karslı’ın testleri pozitif gelince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma  Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ayrıca aynı sağlık ocağında görev yapan 2 hemşirede de sonuçların pozitif çıktığı öğrenildi. Dr. Faruk Karslı’nın oğlunun da sonuçlarının pozitif çıktığı da iddia edildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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