Sevilen isim hayatını kaybetti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, Fikret Yılmaz idaresindeki tır dün gece saatlerinde Gökçesu-Mengen yolu üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Fikret Yılmaz devrilen tırın çekicisinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüye ulaşamayan ekipler olay yerine vinç çağırdı. Vinç yardımıyla kaldırılan çekicinin altından Fikret Yılmaz’ın cenazesi çıktı. Yılmaz’ın cenazesi bugün saat 12.00 de Yuva Köyü Çimento Lojmanları Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Yuva Köyü Mezarlığına defnedilecek.

Bolu Olay Gündem olarak Fikret Yılmaz’a Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.