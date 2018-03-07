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07 Mart 2018 Çarşamba
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    • Sevilen öğretmen son yoluculuğuna uğurlandı

    İlimiz Sakarya İlkokulunda yıllardır öğretmenlik yapan ve iki gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Semra Turan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

    07 Mart 2018 Çarşamba 14:23
    Bu haber 235 kez okundu
    Sevilen öğretmen son yoluculuğuna uğurlandı
    Foto galeriye git  Haber: Semih Baykal

    Sakarya İlkokulunda yıllardır öğretmenlik yapan Semra Turan, iki gün önce geçirdiği kalp krizi sonucunda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Öğrenci ve velileri Semra öğretmenden gelecek mutlu haberi bekliyordu. Ancak herkes tarafından çok sevilen Semra öğretmen, tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Semra Öğretmenin zamansız ölümü öğrencilerini ve sevenlerini derin üzüntüye boğarken, sosyal medya hesaplarından öğrenci ve veliler duygu dolu mesajlar paylaştı.  Semra Öğretmen’in cenazesi öğle namazına müteakip Paşaköyİlkokulu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    Cenazeye Bolu Valisi Aydın Baruş, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Sendika başkanları Hüsnü Yaman, Ahmet Koçak, çok sayıda öğretmen, rahmetlinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

    Anahtar Kelimeler: İlimiz, Sakarya, İlkokulunda, Yıllardır, öğretmenlik

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