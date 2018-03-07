Haber: Semih Baykal

Sakarya İlkokulunda yıllardır öğretmenlik yapan Semra Turan, iki gün önce geçirdiği kalp krizi sonucunda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Öğrenci ve velileri Semra öğretmenden gelecek mutlu haberi bekliyordu. Ancak herkes tarafından çok sevilen Semra öğretmen, tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Semra Öğretmenin zamansız ölümü öğrencilerini ve sevenlerini derin üzüntüye boğarken, sosyal medya hesaplarından öğrenci ve veliler duygu dolu mesajlar paylaştı. Semra Öğretmen’in cenazesi öğle namazına müteakip Paşaköyİlkokulu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Bolu Valisi Aydın Baruş, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Sendika başkanları Hüsnü Yaman, Ahmet Koçak, çok sayıda öğretmen, rahmetlinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.