Haber: BMA

İlimiz Göynük ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın talimatıyla koronavirüsle mücadeleye aralıksız devam eden belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler, ilçenin belirli noktalarında sokak hayvanları için beslenme alanları oluşturdu.

“SEVİMLİ DOSTLARIMIZ YAŞAMIMIZIN BİR PARÇASI”

Belediyeden yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, lokanta ve kafelerin kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için Belediyemizce belirli noktalara kap ve mama konulmuştur. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Sevimli dostlarımız yaşamımızın bir parçası” ifadelerine yer verildi.

MECBUR KALMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN

Belediye ekipleri öte yandan resmi kurum binalarında ve ilçenin dört bir yanında dezenfekte ve temizlik çalışmaları yürüttü. Ekipler ilçe halkının mecbur kalmadıkça evden çıkmamalarını önemle rica etti.