seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

“Sevimli dostlarımız yaşamımızın bir parçası”

Göynük Belediyesi tarafından ilçede yürütülen koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında sokak hayvanlarına yiyecek verildi. Öte yandan Belediye ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.

“Sevimli dostlarımız yaşamımızın bir parçası”

Haber: BMA

İlimiz Göynük ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın talimatıyla koronavirüsle mücadeleye aralıksız devam eden belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler, ilçenin belirli noktalarında sokak hayvanları için beslenme alanları oluşturdu.

“SEVİMLİ DOSTLARIMIZ YAŞAMIMIZIN BİR PARÇASI”

Belediyeden yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, lokanta ve kafelerin kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için Belediyemizce belirli noktalara kap ve mama konulmuştur. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Sevimli dostlarımız yaşamımızın bir parçası” ifadelerine yer verildi.

MECBUR KALMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN

Belediye ekipleri öte yandan resmi kurum binalarında ve ilçenin dört bir yanında dezenfekte ve temizlik çalışmaları yürüttü. Ekipler ilçe halkının mecbur kalmadıkça evden çıkmamalarını önemle rica etti.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yangın mahallini yerinde inceledi
Yangın mahallini yerinde inceledi
  1. Bolu