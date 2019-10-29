Sevinçle ve coşkuyla kutladık

Haber: C. Kutay AYKAN

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. Yılı Bolu Valiliğinde yapılan törenin ardından Demokrasi Meydanında devam etti. Törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Göksel Çaylı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Parti İl Başkanları, bürokratlar ve daire müdürleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Vali, Garnizon Komutan Vekili ve Belediye Başkanı protokolün, öğrencilerin ve halkın Cumhuriyet Bayramını kutladı.

VALİNİN EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törenlerde şiir yarışmasında birinci olan lise öğrencilerinin okuduğu Cumhuriyet Temalı şiirleri duygusal sahnelere neden oldu. Öğrencilerin yürekten okuduğu duygusal Cumhuriyet şiirlerini dinleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit’in eşi Şengül Ümit ile çok sayıda vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

ÇOK GÜZEL BİR FOTOĞRAF

Bu yıl yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına vatandaşlar ve okullar büyük ilgi gösterdi. Törenlerde en çok ilgiyi ise siyah çarşaflar içerisinde biri bebek arabasında biri yanında iki çocuğuyla törenlere katılan kadın oldu. Sadece bu görüntüler ilgi çekmedi, siyah çarşaflı kadının çocuğunun giydiği tişörtünün üzerindeki Atatürk fotoğrafının olmasıydı.

ŞEHİTLER ÖLMEZ

Bolu 2. Komando Tugayı Merasim Taburunun askerleri törenlerin en çok alkış alanı oldu. Tören geçişi sırasında kahraman askerlerimiz, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Ne mutlu Türküm diyene”, “Her şey vatan için” diye İzzet Baysal Caddesini inletmesi, vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi. Öğrenciler 200 metre uzunluğundaki Türk Bayrağını taşıması da herkes tarafından ayakta alkışlandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019, 13:14