Sevk işlemleri ertelendi

Haber: N. Halid Altundal

Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik sevk işlemlerine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, “Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir” denildi.

SEVK İŞLEMLERİ ERTELENDİ

MSB açıklamasında ayrıca, “22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır” ifadelerine yer verildi.