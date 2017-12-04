Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Ünlü oyuncular Özgürcan Çevik(Şevkat) ve Başak Parlak’ın(Esin) rolünde oynadığı Şevkat Yerimdar dizisi büyük beğeniyle izleniyor. Her geçen bölümü heyecanla izlenen Şevkat Yerimdar dizinin 28’inci bölümünde iyilik severliliğiyle ön plana çıkan Şevkat, rol gereği taksicilik yapıyor.

Taksisine binen bir müşteriyi İstanbul Otogarına bırakan Şevkat, bir başka müşterinin taksiye binmesinin hemen ardından bir önceki müşterinin arka koltukta unutulan çantayı bulur ve sürücü Şevkat’a verir. Bunun üzerine iyiliksever Şevkat, müşteriye araçtan indirerek hemen Bolu’ya doğru yola çıkar.

Bolu Otogarına gelen taksiyle otogara gelen Şevkat, çantayı unutan müşteriyi bulur ve unutulan çantayı kendisine teslim eder. Müşteri memnun kalırken, FOX TV’nin 28. bölümünde Şevkat Bolu’yu da kısa süreli olsa da tanıtmış olur. Bu çekimlerin Bolu Otogarında yaklaşık 5 saat sürdüğü öğrenildi. Siyah Beyaz Aşk dizisinden sonra Şevkat Yerimdar dizisinde de Bolumuz tanıtılmış oldu.

