Sevmiyorum deyince bıçaklanmış

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde; “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuksuz yargılanan E.Ş.’nin duruşmasına devam edildi. Karnından aldığı bıçak darbesiyle böbreğinden olan 17 yaşındaki genç kız E.Y. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay 04 Ocak 2018 tarihinde Sarıcalar Mahallesindeki boş bir tarlada meydana gelmiş ve sözlüsü E.Ş. tarafından karnından bıçaklanan E.Y. başından geçenleri şöyle anlattı;

“Olay günü sözlüm beni evden alarak yürüyüşe çıktık. Ben kendisini istemediğimi belirmiştim ala buna rağmen o benimle evlenmek istiyordu. O gün Sarıcılar Mahallesinin çevresinde bulunan boş tarlaya geldiğimizde bana, ‘Beni seviyor musun’ diye sordu bende kendisine sevmediğimi söyleyince cebinden çıkarttığı bıçağı karnıma saplayarak, beni kanlar içerisinde bırakarak kaçıp gitti. Yaralandığım da feryatlar içinde bağırmaya başladım. Çevre bulunan, tanımadığım bir kadın yanıma gelerek polisi aradı. Bıçaklamadan dolayı aylarca hastanede tedavi gördüm.Birde böbreğimden oldum. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, dava dosyasının karar aşamasına geldiğini ve kararın bu gün verilmesine karar verdi. Mahkeme bu gün tamamlanmış olacak.