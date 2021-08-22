Şevval Sam, 30 Ağustos’ta Bolu’da

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şevval Sam Bolu’da konser verecek.

Şevval Sam, 30 Ağustos’ta Bolu’da

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için sürpriz bir isim açıkladı. Zafer kutlamaları için şarkıcı Şevval Sam, konser verecek. Konuyla ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamaya hazır mıyız? Haydi Bolu! Ay Yıldızlı bayraklarımızı alalım, Şevval Sam konserinde buluşalım” ifadelerini kullandı.

Videolu bir mesaj yayımlayan Şevval Sam ise, Bolulu vatandaşları konsere davet etti.

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