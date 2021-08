Şevval Sam, kendi adını taşıyan parkta

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz aylardaki Bolu Belediye meclisinde yeni yapılan parklara ünlü sanatçıların ismi verilmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın isteğiyle Kuruçay mevkiinde Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan parka ‘Şevval Sam Parkı’ ismi verilmişti. Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Pazartesi günü kente gelen Sevilen Sanatçı Sevval Sam, akşam gerçekleştireceği konser öncesi adının verildiği parkın açılışını yaptı. Açılıştan birkaç gün önce Bolu Belediyesi, sevilen sanatçının saat 16.00’da Çıkınlar Mahallesi’ndeki Şevval Sam Parkı’nda olacağını duyurdu.

“İYİ Kİ VARSINIZ, İYİ Kİ BURADASINIZ”

Açılış konuşması yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Hani her insanın bir hayali olur ya, benim hayallerimden bir tanesi de uzun yıllardır çok büyük hayranlık duyduğum Şevval Sam hanımefendinin Bolu’yu onurlandırmasıydı. İlk defa Bolu Belediye Meclisinde pozitif ayrımcılık yaptık. Elbette sanatçılarımızın Bolu’da isimleri var ancak hayatta olan sanatçılarımızdan sadece Şevval hanımın ismi Bolu’da yaşayacak. Bundan sonrada böyle devam edecek benim belediye başkanlığım sürecinde. Ayaklarınıza sağlık, şunu da itiraf etmeliyim ekranda göründüğünüzden çok daha güzelsiniz. Ben tekrar teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız” dedi.

“HAYATLARINDA KÜÇÜK DAHİ OLSA İZİM OLACAK”

Adını taşıyan park için konuşan sanatçı Şevval Sam, “Tanju Başkan beni onurlandırdı gerçekten. Genelde öldükten sonra parklara isimler verilir, yaşarken bana bu hazzı yaşattığınız için beni böyle onurlandırdığınız için çok mutlu oldum. Ben her zaman çocukları her şeyden önde tutuyorum, çünkü onlar bizim geleceklerimiz. Çocuklar için yapılmış her şey çok kıymetli hele bu kadar güzel bir parkta bir de bakacaklar ki ‘bu Şevval Sam parkı, kimmiş bakalım bu Şevval Sam’ diyecekler. Belki benim şarkılarımı dinleyecekler ve hayatlarında bir küçük dahi olsa izim olacak. Buna vesile olduğunuz için sizlere gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Açılışa yoğun ilgi gösteren halk, Şevval Sam ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.