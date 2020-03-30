seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

Seyahat izni e-Devlet’ten alınabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan duyuruda koronavirüs tedbirleri kapsamında “Seyahat İzin Belgesi” başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceği bildirildi.

Seyahat izni e-Devlet’ten alınabilecek

Haber: N. Halid  Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahatin yasaklanmasının ardından yolculuk yapacakların Valilik bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulundan izin belgesi alması gerekiyordu. Tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunması ve evden çıkışların azaltılması adına harekete geçen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini duyurdu.

Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Seyahat İzin Belgeleri için e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Özcan’dan örnek hareket
Özcan’dan örnek hareket
  1. Bolu

banner129