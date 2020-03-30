Seyahat izni e-Devlet’ten alınabilecek

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahatin yasaklanmasının ardından yolculuk yapacakların Valilik bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulundan izin belgesi alması gerekiyordu. Tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunması ve evden çıkışların azaltılması adına harekete geçen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini duyurdu.

Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Seyahat İzin Belgeleri için e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.