Seyahat yasağı getirildi

Haber: Aysun Beykoz

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ahmet Ümit’in başkanlığında toplandı Yapılan toplantıda Bölgesel Amatör Ligi müsabakalarının sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, müsabaka programının şehirlerarası seyahati zorunlu kılması durumunda ise şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulmaları kararı verildi. Ayrıca Pazar günü özel araçlarla sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirildi.

Toplantıda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının genelgesi ile I Haziran 2021 tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı alındı.

Toplantıda ayrıca Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yapılacağı günlerin Türkiye Futbol Federasyonutarafından belirlendiği ifade edilerek program gereğince Haziran ayı boyunca Çarşamba ve Pazar günlerinde düzenlenecek müsabakaların sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen süreleri için müsabakaya katılacak takımlar açısından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarından muafiyet talep edildiği görüşüldü. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereğince; Gençlik ve Spor Bakanlığının yazısında belirlenen program dahilinde haziran ayı boyunca seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Grup müsabakalarına katılacak takımlarının yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergâhı ile uyumlu olmak kaydıyla;

l. Müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

2. Müsabaka programının şehirlerarası seyahati zorunlu kılması durumunda ise şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

İlçe Kaymakamları tarafından ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli uyarlamaların ivedilikle yapılarak uygulanmasına, ilgili kişi ve kurumlar tarafindan yetkili makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verildi.