Seyfi Han, Genel Sekreter oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu ile Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa'nın görevden aflarını içeren dilekçeleri üzerine, HSK Genel Kurulu'nun bugün olağanüstü gündemle toplandığını bildirdi.

Yılmaz, 6087 sayılı yasa hükümlerinin öngördüğü usul uyarınca yapılan seçim sonucu, gösterilen adaylar arasından seçilen üç isim içinden Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ın Genel Sekreter olarak atandığını kaydetti.

Başkanvekili Yılmaz, Genel Kurulda yapılan oylama sonucu ayrıca HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan'ın Teftiş Kurulu Başkanı, yine genel kurulda yapılan oylama sonucu HSK Başmüfettişi Oğuz Akalın'ın ise Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiklerini açıkladı.

Yaklaşık 3 yıldır Bolu’da Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan ve FETÖ/PDY davalarında adını ülke genelinde duyuran Seyfi Han bu günden itibaren HSK Genel Sekreteri olarak göreve yapacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 15:22