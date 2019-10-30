Seyfi Han’dan Adnan Daylan açıklaması

Haber: C. Kutay AYKAN

Seyfi Han, yaptığı veda ziyaretlerinde önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ / PDY’ye yönelik operasyonları da değerlendiren Genel Sekreter Han, Adnan Daylan şu an Slovakya’da. Sayı olarak net bir rakam veremem ama 10’a yakın kırmızı bültenimiz var” dedi.

24 Ekim Perşembe günü HSK Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, 2016 yılında Bolu’da göreve başlayıp bugüne kadar başarılı ile işini yapan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Ağır Ceza Hakimi Seyfi Han’ın HSK Genel Sekreterlik görevine atandığını söylemişti.

Ankara’da göreve başlamadan önce Bolu’daki veda turlarını sürdüren Genel Sekreter Han, bir dizi veda ziyaretlerini sürdürüyor. FETÖ / PDY’ye yönelik operasyonları değerlendiren HSK Genel Sekreter Seyfi Han, Bolu’da 10’a yakın kırmızı bülten düzenlediklerini ve terör örgütünün kritik isimlerinden olan Adnan Daylan’ın şu an Slovakya’da olduğunu söyledi.

Han, “Adnan Daylan’a da kırmızı bülten düzenledik. Adnan Daylan şu an Slovakya’da. Sayı olarak net bir rakam veremem ama 10’a yakın kırmızı bültenimiz var. Zaten kırmızı bülten çıkarabilmemiz için yerini kesin bilmemiz gerekiyor. İrtibata geçiliyor, o şahsın ikamet yolu ile orada olduğu bilgisi bize geliyor. Bizim Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Bölümü var, onlara yazdığımız yazıda kırmızı bülten talep ediyoruz. Bakanlığımız kırmızı bülteni Dışişleri Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımızda o ülkenin bakanlığına iletiyor. Sistem bu şekilde işleniyor. Yerlerini tespit ettiğimiz yaklaşık 8 kişi var. Ömer Baday var mesela Bulgaristan’da şu an. Ömer Faruk Zorlu, Mustafa Erdoğan hakkında kırmızı bülten düzenledik. Mustafa Erdoğan, Almanya’da mesela. Getirilmeleri ise adli makamların dışında olan bir durum” ifadelerini kullandı.