HABER: ESRA ÖZTÜRK
Mudurnu da İnanç turizminin merkezi, seyir terası olarak kullanılan ve her yıl temmuz ayında anma günleri düzenlenen Şehriman Tepesine hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile yapılacak olan cami, yöresel mimari dokuya uygun doğal taş ile inşa edilecek.
Caminin mimari projeleri hazırlandı statik ve diğer projelerin tamamlanıp gerekli izinlerinde alınmasından sonra temellerinin atılması planlanan cami, şehir merkezinden de bakıldığında tarihi silueti ile ilçenin simgesi haline gelecektir.
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