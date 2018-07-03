Haber: Gönül Olutürk

Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediyesi ve Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfı tarafından bu yıl 44. Mudurnu Şeyh-ül İmran Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlendi. Şeyh-ül İmran Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Daha sonra yaklaşık 10 bin kişiye öğle namazının ardından 10 aşçı tarafından hazırlanan etli pilav ikram edildi. Düzceli hayırsever İlyas Köylü ise bayrama katılanlara 6 ton karpuz dağıttı. Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakıf Başkanı Metin Soygür, yaptığı açıklamada, "Bayrama katılanlara ikram için 1.5 ton pirinç, 100 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan, 200 kilo sıvı yağ, 100 kilo tereyağı, 250 kilo nohut ve 300 kilo tuz kullanılarak yemek yapıldı. Ayrıca 10 bin kişiye yetecek yufka dağıtıldı. Yemeklerin hazırlanmasında 10 aşçı ile 10 aşçı yardımcısı görev aldı. Hazırlanan etli pilav yaklaşık 10 bin kişiye ikram edildi" diye konuştu.