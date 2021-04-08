Seyir halinde alev aldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta maddi hasar oluştu.

Seyir halinde alev aldı
HABERİN GALERİSİ
Seyir halinde alev aldı

Seyir halinde alev aldı

Haber: Onur Akçelik

Olay, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden Mustafa Aydın idaresindeki 24 AZ 235 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı, Yumrukaya Viyadükleri mevkiinde yanmaya başladı. Motordan yükselen dumanları gören sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Sürücü Mustafa Aydın itfaiyeyi beklerken yanan araçtaki eşyalarını dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler tüm aracı sarmadan yangını söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 11:50
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