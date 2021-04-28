Seyir halinde alev aldı

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Dörtdivan Mevkiinde 34 GM 1588 plakalı araç seyir halinde iken motor kısmı alev aldı. Sürücünün itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından Dörtdivan Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Seyir halinde alev aldı
HABERİN GALERİSİ
Seyir halinde alev aldı

Seyir halinde alev aldı

Haber: Ceylan Beykoz

Yangın TEM Otoyolu Ankara İstikameti Dörtdivan Mevkiinde öğlen saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 34 GM 1588 plakalı araç Ankara İstikameti Dörtdivan Mevkiinde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başladı. Alevleri gören sürücü aracını bankete çekti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangının neden çıktığı belirlenemezken, aracın yanan motoru kullanılamaz hale geldi.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 14:01
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