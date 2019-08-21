Seyir halinde damperi açıldı

Seyir halindeyken damperi açılan kamyon, YSE kavşağında Kırmızı Işık İhlal Tespit Direği'ne çarptı.

Seyir halinde damperi açıldı

Haber: Aysun Beykoz

D-100 Kara Yolu'ndan Ankara istikametine seyreden Mustafa Can idaresindeki 14 AL 073 plakalı kamyon, Yol, Elektrik ve Su kavşağında seyir halindeyken damperi açılarak, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki Kırmızı Işık İhlal Tespit Direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, üzerinde kameraların bulunduğu direk büyük çapta zarar gördü.  Olay yerine gelen ekipler yolu ulaşıma kaparak, vinç yardımıyla direğin devrilmesini engellendi. Daha sonra Bolu Belediyesi ekipleri tarafından direkte bulunan kameralar söküldü. Ardından, damperi açılan kamyon çaptığı direğin altından geriye alındı. Ekiplerin yardımıyla, zarar gören Kırmızı Işık İhlal Tespit Direği vinç yardımıyla ekipler tarafından sökülerek yoldan kaldırıldı. Ulaşıma kapanan yol, kamyon ve direğin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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