Seyir halinde giderken takla attı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Sevim Ç. idaresindeki 14 EG 643 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mudurnu Deresi mevkisinde yoldan çıkarak takla attı. Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Takla atan aracın içerisinde yaralanan Sevim Ç. Bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı Sevim Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.