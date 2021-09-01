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Seyir halinde giderken takla attı

Gerede’den Kızılcahamam istikametine seyir halinde ilerleyen otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Aracın içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Seyir halinde giderken takla attı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede-Ankara devlet karayolunda ilerleyen 19 TC 570 plakalı mazda markalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda takla atıp ters döndü. Kalender Piknik mevkiindeki trafik kazasında araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen Gerede İtfaiyesi araçta sıkışanları çıkarttı. 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, trafiğe kapalı kalan yol 1 saat sonra yeniden kontrollü şekilde açıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021, 16:50
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