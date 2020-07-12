Seyir halinde yanmaya başladı

Haber: N. HalidAltundal

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara yönünde Canberk E. idaresindeki 45 ER 765 plakalı otomobilde seyir halindeyken Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde motor kısmından yangın çıktı.Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek müdahalede bulundu.Haber verilmesi üzerine bölgeye Bolu Dağı Tüneli Yangına İlk Müdahale ekipleri ve Kaynaşlı Belediyesi ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi soncu kısa sürede söndürülen yangında otomobilde madde hasar meydana geldi.