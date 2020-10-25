Seyir halinde yanmaya başladı

Haber:Erdal Tanrıverdi
Yangın TEM otoyolu Gerede Cankurtaran mevkiinde sabah saat 10.00 sularında meydana geldi. 71 DY 307 plakalı otomobiliyle TEM otoyolu üzerinde seyreden Aydemir Erduran’ın aracının motor kısmı seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri gördükten sonra aracını bankete çeken Erduran, ardından itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Gerede Belediyesi İtfaiye Ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangının neden çıktığı belirlenemezken, aracın yanan motoru kullanılamaz hale geldi.