Seyir halindeyken lastiği yandı

Haber: Ceylan Beykoz

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden bir tırın dorse lastiğinde yangın çıktı. Yeniçağa gişeleri ile Köroğlu Park dinlenme tesisleri arasında seyir halinde olan sürücü alevleri fark edince tırı sağ şeride çekerek durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Tır sürücüsü itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri ve soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra merkeze dönüş yaptı.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 12:03