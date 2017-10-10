Haber: Gönül OLUTÜRK

Olay, gece saatlerinde ilimiz TEM Otoyolu Abant Gişeleri Tatlar Köyü mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’ya doğru ilerlemekte olan 34 VY 1567 plakalı TIR’ın dorse kısmında bulunan tekerlerinde seyir halindeyken yangın çıktı. Arabanın arka kısmından çıkan dumanları fark eden ve ismi öğrenilemeyen TIR’ın şoförü kendini dışarı atarak 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen, Bolu Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri felaketi önledi. Çıkan yangında yaralanan olmazken, can kaybı da yaşanmadı.