Haber: Kasım Şahin

TEM otoyolu Cankurtaran mevkiinde Ankara istikametinde seyreden 54 YA 610 plakalı kamyonun motor bölümü bir anma yanmaya başladı. Araçtan çıkan yangını fark eden şoför itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Gerede İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın büyümeden müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası kamyonda maddi hasar oluştu.