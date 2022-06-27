Sezar 1 dakika da uyuşturucuyu buldu

Haber: Uğur Balaban

İzzet Baysal Caddesi üzerine gerçekleştirilen etkinliklerde, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilay ekipleri uyuşturucu ile mücadele gününde stant açtı. Ekinliğe Bolu Valisi Erkan Kılıç, Jandarma Alay Komutanı Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile çok sayıda daire müdürü katıldı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç yaptığı konuşmada, “Uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor. Gençlerimizi uyarmamız gerekiyor. Özellikle son dönemde metamfetamin ile ilgili olarak son dönemde artışlar gözleniyor. Vatandaşlarımızı uyarıyorum, kimyasal maddeler gençlerimizi zehirliyor. Gençlerimizi uyuşturucu müptelası haline getiren maddelerden uzak durmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kadrolu narkotik köpeği olan Sezar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Bir araç içerisine gizlenen uyuşturucuyu Sezar bir dakika içerisinde bulurken, arama esnasında yaptığı hareketler adeta bir şova dönüştü. Sezar’ın arama çalışmaları ayakta alkışlandı.