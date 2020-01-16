SEZAR baskına destek verdi

Haber: C. Kutay AYKAN

Öğrencilerin uyuşturucu batağına düşmemesi için her daim görev başında olan Narko ekipleri, narkotik köpeği Sezar’la birlikte okul çevrelerinde bulunan ve uyuşturucu ve alkol alan kişilerin mekanı durumunda bulunan metruk binalara şok baskın düzenledi.

Sezar, metruk binaların içerisini didik dik ararken, hemen hemen her metruk bina içerisinde çok sayıda alkol şişe buldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, özellikle öğrencilerin uyuşturucu batağına düşmemeleri için gece gündüz görev başında olduklarını ve okul çevrisinde bulunan kullanılmayan metruk binaların sürekli kontrol altında tutulduğunu, şok baskınların devamlık göstereceğini bildirdiler.