Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulduğu günden buyana büyük başarılara imza atan Narkotim Şubesi ve kadrolu narkotik köpeği Sezar yine bir başarıya daha imza attı.

Narkotim şubesi akşam saatlerinde yaptıkları uygulamada beyaz renkli özel bir aracı durdurarak arama çalışması başlattı. Kimlik kontrollerinde Y.A. ve V.S. isimli zanlıların GBT sorgulaması yaptı. V.S isimli şahın sahte kimlik kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine NTP polisi kadrolu polis köpeği Sezar’ı devreye soktu.

Sezar yaptığı koklama sonucu özel aracın bagajının özel bölmesinde saklanan 14 kilo 530 gram toz eroini buldu. Bu durum NTP polisleri tarafından alkışlarla karşılandı. Eroini doğu bölgelerinden getirip İstanbul piyasasına sürmek isteyen Y.A ile sahte kimlik taşıyan V.S.’yi gözaltına alırken 14 kilo 530 gram eroin ise NTP Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında soruşturma sürdürülüyor.