Sezar’dan kaçamadılar

Haber: C. Kutay Aykan

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik doğu illerinden batı illerine giden araç aramasında, Narkotik madde arama köpeği Sezar'ın aracın farklı yerlerine tepki vermesi üzerine, 12 parça halinde toplam 5 kilogram 800 gram gelen esrar ele geçirilmiş, konu ile alakalı Emrah Ç. (28) işsiz ve Şeyma T. (23) garson gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerin ardından biri kadın biri erkek iki kişi Savcılığa sevk edildi.