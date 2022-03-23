Sezar’dan kaçamadılar

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün kadrolu narkotik köpeği Sezar, uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi.

Sezar’dan kaçamadılar

Haber: C. Kutay Aykan

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik doğu illerinden batı illerine giden araç aramasında, Narkotik madde arama köpeği Sezar'ın aracın farklı yerlerine tepki vermesi üzerine, 12 parça halinde toplam 5 kilogram 800 gram gelen esrar ele geçirilmiş, konu ile alakalı Emrah Ç. (28) işsiz ve Şeyma T. (23)  garson  gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerin ardından biri kadın biri erkek iki kişi Savcılığa sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İşsiz sayısı 121 kişi azaldı
İşsiz sayısı 121 kişi azaldı
  1. Bolu