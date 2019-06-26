Sezar’dan kaçmaz

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kadrolu narkotik köpeği 7 yaşındaki Alman kurdu cinsi Sezar, herkesi kendine hayran bıraktı. 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle Kent Meydanında düzenlenen etkinlikte şov yapan narkotik köpeği Sezar, bir aracın motor kısmına zulalanmış esrar maddesini kısa sürede bularak görevini yerine getirdi.

Bir yaşından itibaren eğitimlerini tamamlayan ve Bolu l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunu katılan Sezar, 7 yaşına kadar uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin yakalanmasında ve milyarlarca lira değerinde uyuşturucunun bulunmasında büyük rol oynayan Sezar, düzenlenen etkinlikte bir aracım motor kısmına saklanmış esrarı bulmasının ardından, narkotik polisleri bulunan esrarı Bolu Valisi Ahmet Ümit’e teslim ettiler. Sunumun ardından Sezar büyük alkış alırken, özellikle küçük çocuklar Sezar’la birlikte fotoğraf çektirdiler.

İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Emin Demirkol, günün anlam ve önemine dair şunları söyledi;

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1987 yılında, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak kabul etmiştir. Bu amaca yönelik farkındalık oluşturmak ve toplum bilincini artırmak amacıyla ilimizde de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin ortak çalışması ile 26 Haziran tarihinde, çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli ve beynelminel bir sorundur. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir.

Önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, ülkemizde en üst düzeyde kararlılıkla ve multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Bolu ili genelinde Valilik Makamının başkanlığında gerçekleştirilen Kurul toplantıları ile katılımcı Kurumların işbirliği ve destekleri sayesinde Uyuşturucu ile Mücadelede daha geniş kapsamlı ve sonuca ulaşılabilir adımlar atılmaktadır.

2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planına bağlı kalınarak Bolu İli Yerel Eylem Planı oluşturulmuştur. Kurul üyelerinin ortak çalışmaları ile oluşturulan Yerel Eylem Planı Bolu İli genelinde uyuşturucu ile mücadele konusundaki yol haritasını belirlemektedir.

İlk amacımız bağımlılık oluşmadan koruyucu önleyici çalışmalar yapmaktır. Bu amaca hizmet etmek için Refika Baysal Sağlıklı Hayat Merkezinde Bağımlılık Danışmanlık Birimi oluşturulmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda, Bolu ili genelinde, Bağımlılık ile Mücadele kapsamında 0533 897 00 37 numaralı telefon hattı 24 saat hizmet vermektedir. Ülke genelinde hizmet veren ALO 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı, uyuşturucu ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği, kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı, bu anlamda vatandaşların uyuşturucuyla mücadele kapsamında danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir danışma ve destek hattıdır.

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM birimi Alkol ve Madde kullanım bozukluğu olanların başvurdukları, ayaktan tedavilerinin yapıldığı ve gerekirse yatış planının yapıldığı Bolu ve çevre illere hizmet veren bir merkezdir.

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü münasebetiyle tüm halkımızı daha parlak bir gelecek için bağımlılıkla hep birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.