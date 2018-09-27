Haber: Ceylan Beykoz
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramada aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 2 paket halinde 710 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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