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04 Ağustos 2017 Cuma
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    • Sezon açılışı için güven verdiler

    Boluspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında, TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan kırmızı beyazlı ekip sahadan 3 – 1 galip ayrıldı.

    04 Ağustos 2017 Cuma 20:00
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    Sezon açılışı için güven verdiler

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip yeni sezonun son hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Boluspor sahadan 3 – 1galip ayrıldı.

    Boluspor İlk 11: Ertuğrul Taşkıran, Umut Meraş, Renato Arapi, Diarra, Göksu Alhas, Yusuf Emre Gültekin, İshak Çakmak, İrfan Başaran, Akubueze, Rydell Poepon, Te Vrede

    Sakaryaspor İlk 11: Ercüment Kafkasyalı, Ramazan Sal, Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Fikret Topaloğlu, Serdar Ümit Deniz, Talha Mayhoş, Beykan Şimşek, Erçağ Evirgen, Ramazan Çevik, Mahir Sağlık

    Karşılaşma Sakaryaspor’un vuruşları ile başladı.

    17’inci dakikada Boluspor’un atağında sağ kanattan Bentley’in yaptığı ortada, Poepon’un kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

    27’inci dakikada Boluspor’un yakaladığı kontra atakta İrfan Başaran’ın şutu kalecide kaldı.

    28’inci dakikada Boluspor tekrar kontra atakla Sakarya defansını az adamla yakaladı. Ceza sahası içine sağ kanattan giren Poepon’un sert ayak içi vuruşu az farkla dışarı çıktı.

    43’üncü dakikada Boluspor’da Umut Meraş’ın ortasını savunma kafa ile çıkarmak isterken İrfan Başaran önünde kalan topa volu vurdu. Top yukardan dışarı çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı beraberlik ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısı Boluspor’un vuruşları ile başladı.

    Boluspor’da İshak Çakmak, Ertuğrul, Te Vrede oyundan alınırken, Gökhan Değirmenci, Guido ve Burak Assan oyuna dahil oldu.

    54’üncü dakikada Boluspor’un geliştirdiği atakta Poepon’un şutu kaleciden döndü. Dönen topa gelişene vuran Guidio’nun topunu tekrar kaleci çıkardı. Yine dönen topta, Akubueze iyi kontrolün ardından yaptığı sert şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu.

    59’uncu dakikada Boluspor’un atağında Guido’nun ortasına gelişine vuruş yapan Yusuf Emre Gültekin farkı ikiye çıkardı.

    63’üncü dakikada Boluspor’da Göksu Alhas kenara alınırken, Özgür İleri oyuna dahil oldu.

    65’inci dakikada Diarra’nın hatalı pasında topla buluşan Beykan Şimşek farkı bire indirdi.

    65’inci dakikada Boluspor’da Akubueze kenara alınırken, Melih Okutan oyuna girdi.

    70’inci dakikada Boluspor’da Diarra oyundan alınırken yerini Alim Öztürk’e bıraktı.

    72’inci dakikada Boluspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Gudio’nun yaptığı ortaya, Melih Okutan kayarak vurdu. Top yandan dışarı çıktı.

    73’üncü dakikada İrfan Başaran’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Guido aşırtma vuruşu ile farkı tekrar ikiye çıkardı. Skor 3 – 1

    77’inci dakikada Yusuf Emre Gültekin oyundan alınırken, Sane karşılaşmaya dahil oldu.

    79’uncu dakikada Renato Arapi sakatlığı nedeni ile oyuna devam edemezken, yerini Furkan’a bıraktı.

    85’inci dakikada Rydell Poepon kenara alınırken, yerini Hakan Özkan’a bıraktı.

     Karşılaşma Boluspor'un 3 - 1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Yeni, Sezon, Hazırlıkları, Kapsamında

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