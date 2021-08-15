Sezonu kötü açtık



Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1.Lig'de yeni sezonun ilk haftasında BeypiliçBolusporBalıkesirspor’a konuk oldu. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Balıkesirspor'a 3 puanı getiren golü 54. dakikada Anıl Taşdemir kaydetti. Golün ardından kırmızı beyazlı ekibimiz maça ağırlığını koymasına ve topa sahip olan taraf olmasına rağmen aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0’lık yenilgi ile ayrıldı.

TFF 1. Ligin ilk maçında transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle transfer yapamayan ve sahaya altyapıdan aldığı 2isimle çıkan Balıkesirspor'a 1-0 maçı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

6. dakikada DejviBregu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Emin Bayram'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

51. dakikada gelişen Boluspor atağında topla buluşan Fethi Özer'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Atilla uzanarak kornere çeldi.

54. dakikada Anıl Taşdemir ceza sahası üzerinden sert şutunda kaleci Selmani'nin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-0

89. dakikada ani gelişen Boluspor atağında DejviBregu'nun sert şutunu kaleci Atilla kornere çeldi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx, Mert Bulut xxx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xxx, Doğa İşeri xx, Cemal Kızılateş xx (Mehmet Zahit Çınar dk. 90 ?), Anıl Taşdemir xxx (Muhammed Ali Doğan dk. 83 ?), Roman Bezjak xx, Oğuz Han Aynaoğlu xx (Birol Parlak dk. 77 x), Batuhan İşçiler xxx, Hüseyin Karabey xx (Berkay Aykurt dk. 83 ?), Cumali Bişi xxx

Yedekler:AndrijaVukovic, Alperen Erdinç, Andaç Güleryüz, Enes Karabulut, Emirhan Çakır, OltionBilallı, Güney Çelik Keleş

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

BeypiliçBoluspor:GentianSelmani xx, Abdurrahim Dursun xx (Mehmet Zahit Çınar dk. 87 ?), Fethi Özer xx, Tugay Kacar xx, Eray Ataseven xx, DejviBregu xx, KabongoKasongo xx, Emin Bayram xx, Arda Köksal xx (OnoriodeMarshalOdah dk. 59 x), Abdurrahman Canlı xx (Talha Erdoğan dk. 59 x), Erkam Reşmen xx (Ali Keten dk.46 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Burak Asan, Arda Hilmi Şengül, Atamer Bilgin,, Ensar Bilir, Bertu Alican Özyürek

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Gol: Anıl Taşdemir (dk. 54) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Karabey, Sedat Dursun (Balıkesirspor)

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021, 15:30