Sezonu Nisan’a kadar devam edecek

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz genelinde hüküm süren kış şartları sürerken, bölgenin en önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, kar kalitesiyle yerli ve yabancı tatilcilerin tercihi olmaya devam ediyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, Bolu kent merkezine 35, Ankara'ya 186 ve İstanbul'a 263 kilometre uzaklıkta yer alan merkeze, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'ndan ulaşım sağlanıyor. Kayak merkezine gitmek isteyen tatilcileri, karla kaplı çam ağaçları ve eşsiz manzaraları ile yayla evleri karşılıyor. Tatilciler güzergah boyunca mola vererek, doğanın kendilerine sunduğu güzel görüntüleri fotoğraflayabiliyor. Kayak merkezinde beş yıldızlı toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel bulunuyor. Oteller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüzde 70 dolulukla tatilcilere hizmet veriyor. Otellerin girişinde görevliler tarafından karşılanan tatilcilerin Hayat Eve Sığar (HES) kodları kontrol ediliyor ve ateşleri ölçülüyor. Otellerde tatilcilerin yoğun olarak kullandığı alanlarda sık sık dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Günübirlik tatilciler de kayak merkezinde sunulan imkanlardan yararlanabiliyor.

Kartalkaya'yı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağların zirvesinden başlayan ve kristal kar kalitesinde toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte doyasıya kayak ve snowboard yapabiliyor. Gün boyunca pistlerde vakit geçiren tatilciler, oteller tarafından özel olarak aydınlatılmış pistlerde gece de kış sporları yapma imkanı buluyor. Kayağa yeni başlayanlara ve çocuklara ise otellerin yakınlarında bulunan pistlerde uzmanlar eşliğinde eğitimler veriliyor. Yaklaşık 4-5 saat süren eğitimlerin ardından çocuklar ve acemi kayakçılar da kayak yapma imkanı buluyor.

Kayak merkezinde bulunan pistlerde sis ve yoğun kar yağışı nedeniyle kayak ve snowboard yaparken kaybolma ihtimali bulunan tatilciler için bölgede Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri görev yapıyor. Ayrıca merkezin 5 bölgesindeki 75 ağaçta "acil çağrı butonu" yer alıyor. Pisten çıkarak kaybolan tatilci, ağaçların üzerindeki butonlara bastığında, radyo frekansı ile karakolda bulunan bilgisayar sistemine çağrı düşüyor. JAK timleri, yerini sistem üzerinden belirledikleri tatilciyi, kar motorları ile kurtarıyor.