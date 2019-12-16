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Sezonun ilk sağımları yapıldı

Abant Alabalık Üretim İstasyonunda sezonun ilk sağımları yapıldı. İstasyonu ziyaret eden Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine de uygulamalı olarak eğitim düzenlendi.

Sezonun ilk sağımları yapıldı

Haber: N: Halid Altundal

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Abant Alabalık Üretim İstasyonunda sezonun ilk sağımlarının yapıldığı bildirildi. İlk sağımlarla beraber ilk yavrularında oluşmaya başladığı istasyonu Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencileri de ziyaret etti. Tesis görevlileri biyoloji öğrencileri için “Balık Sağımı” programı düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Güler Ekmekçi’nin de katıldığı program öğrencilere yapılan bilgilendirme ve yapılan çalışmaların anlatıldığı toplantının ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019, 14:22
Esra Perçin

Esra Perçin

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