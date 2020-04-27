Sezonun ilk yangını



Mudurnu İlçemiz merkez köylerinden Uzunçam Köyü mezarlık alanında dün saat 14.30 sularında çıkan yangın köy sakinleri tarafından anında Alo 177 orman yangın ihbar hattına bildirildi. Yangın ihbarını alan Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yarım saat içerisinde yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen örtü yangını mezarlıkta 1 hektar alanı etkiledi. Orman arazisine bitişik olan köy mezarlığında çıkan yangının ormana ulaşmadan söndürülmesi sezonun ilk orman yangının ucuz atlatılmasına neden oldu.

Çıkış sebebi kesin olarak belirlenemeyen yangının bir mezarlık ziyaretçisinin dikkatsizliği sonucu çıkmış olma ihtimalini dile getiren yetkililer, “küçük bir dikkatsizlik yüzlerce hektar ormanlık alanı birkaç saat içinde yok edebilir. Lütfen özellikle yaz aylarında çok dikkatli olalım” çağrısında bulundu.