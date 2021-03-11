



Bolu’nun kış turizmi açısından en önemli turizm merkezi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde sezonun son günleri yaşanıyor. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden olan Kartalkaya, kar yağışının gecikmesi sebebiyle sezonu 25 Aralık’ta açmasına rağmen tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği kayak merkezi oldu. Özellikle Avrupa’ya gidemeyen tatilcilerin kış tatilini geçirdiği Kartalkaya’da, kar kalınlığının zaman zaman 150 santimetreye kadar ulaşmasıyla tatilciler kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kar yağışının Mart ayı sonuna kadar devam edeceğini ancak sezonu 21 Mart’ta kapatmayı planladıklarını söyleyen kayak merkezindeki bir otelin müdürü Emir Aras, Geçtiğimiz senelere göre kapasitemizi düşürdüğümüz için, konaklama ve geceleme bakımından yarı yarıya gibi oldu. Çünkü 1 ay da geç açtık. Ona rağmen çok keyifli bir sezondu. Çok güzel kar yağdı. Mart ayında hiç bu kadar kar olmamıştı. Pandemiden dolayı insanlar bazen çekiniyor ama şu an pistlerde sıra yok. Hiç günübirlikçi yok. Kar Mart’ın sonuna kadar devam edecek gibi. Haftaya da 50-60 santim kar gösteriyor. İnşallah Mart’ın sonuna kadar açık kalacağız. Tarih olarak 21 Mart olarak belirledik ama talebe göre uzatma şansımız var. Talep olursa neden olmasın. Yoksa kardan yana Kartalkaya’da hiçbir sıkıntı yok. Yaz sezonu gelince insanların aklına yazlık yerler geliyor. Ondan dolayı kayak unutuluyor. Ama haftaya gelecek karla uzama şansı çok yüksek” dedi.

Aras, sezon boyunca korona virüsle alakalı bir sorun yaşamadıklarını da belirterek, “Allah’a şükür sezon kazasız belasız geçti. En azından bizim otelimizde ne personelimizde ne müşterilerimizde korona ile alakalı bir vaka olmadı. İnşallah böyle devam eder, vakalar düşer. Gelecek sezon maskesiz bir şekilde insanlara hizmet verebiliriz” ifadelerini kullandı.