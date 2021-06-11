SGK idari para cezalarının ilanen tebliği



Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesine istinaden ilanen tebliğ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan 5510 sayılı Kanuna istinaden düzenlenen İdari Para Cezalarının bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve müteakip maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak yedi gün içerisinde Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir hafta bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren yedi gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

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