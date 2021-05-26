SGK Müdürü Uvaçin’den Başkan Allar’a ziyaret

Haber: BMA

16-22 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle ziyaret gerçekleştiren SGK Müdürü Mehmet Uvaçin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile alakalı iletilen istek ve taleplerin gerçekleşmesi nedeni ile Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür etti. Ziyaret esnasında Belediye Başkanı Mustafa Allar, SGK Müdürü Mehmet Uvaçin ve beraberindeki kurum personeli SGK Kurumu ile ilgili vatandaşların daha iyi hizmet alımı noktasında fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürümüz Mehmet Uvaçin ve kurum personeli 16-22 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle ziyaretimize geldiler. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.