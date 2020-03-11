SGK ve İş Kurumu Müdürleri TSO’ya konuk oldu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Mart ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Halit Ergül’ün başkanlığında, Oda Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Oda Meclisinin gündemindeki konular görüşülerek karara bağlandı; ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Oda Yönetim Kurulu’nun aylık faaliyetleri ile ilgili Meclise bilgiler aktardı.

Meclis toplantısına Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hanefi Taştan ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın da konuk olarak katıldı ve kurumlarının işverenlere yönelik sunduğu hizmet ve destekler ile kurumlarının gündemlerindeki konular hakkında Oda Meclis üyelerine bilgiler verdi. SGK İl Müdürü Hanefi Taştan ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, toplantı öncesinde TSO Yönetim Kurulu toplantısına da konuk olarak Başkan Türker Ateş ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.