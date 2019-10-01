SGK’dan kayıt dışı istihdamla mücadele

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda iş yerlerinde yoğun bir şekilde denetimlerin olacağı duyurusunu yapan Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ayrıca prim alacaklarının tahsili bakımından da e-haciz uygulamasının başlatılacağını bildirdi. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü"nce Kayıt dışı İstihdamla Mücadele çerçevesinde, işyerlerine yoğun olarak sıralı, adrese bağlı veya sektör bazında tarama şeklinde denetimler yapılacak, aynı zamanda prim alacaklarının tahsili bakımından e-haciz uygulamaları başlatılacaktır. İşverenlerimizin SGK yaptırımları ve idari para cezaları neticesinde zor durumda kalmamaları açısından; kayıt dışı çalışanlara ilişkin SGK bildiriminin süresi içerisinde yapılması ve borçlu işverenlerin Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü"ne başvurarak borçlarının taksitlendirmesi önemle duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 23:47