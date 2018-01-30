Haber: Ceylan Beykoz

Emekli olabilmek için şartları tamamlayamayan, emeklilik yolları tükenen sigortalılar SGK’dan para iadesi alabilir. Çalışanlar emekli olabilmek için prim ödemesi, yıl ve yaş şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. Gereken prim gününü dolduramamış olan sigortalılar için askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar sunuluyor. Şartları tamamlayamayan vatandaşların çalışma imkanları yoksa ödedikleri primleri toplu olarak SGK’dan alabiliyorlar. Memurlarda kesenek iadesi şeklinde yapılan ödeme için 2 şart gerekiyor.

İADE İÇİN 2 ŞART

İlk şart olarak sigortalı bir işte çalışmıyor olmaları gerekirken, Bağ-kurlu olan vatandaşların ise kendi işlerinde devam etmiyor olma şartı aranıyor. İkinci şart ise erkeklerin 25 yıl kadınların ise 20 yıl şartını tamamlamış olmaları. Bu şartları taşıyanlar primlerini tamamladıkları takdirde emekli oluyorlar. Yaş ve yıl şartı dışında prim ödemeleri eksik olan ve tamamlaması mümkün olmayan emekliler dilekçe vererek SGK’dan toplu para olarak geri alabiliyorlar.

Sigortalı eğer vefat etmişse, toplu para hakkı kanuni mirasçılarına tanınıyor. Ancak bunun için de bir şart var. Toplu para ödenecek olan mirasçıya ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması şartı aranıyor. Emekliliği tamamlayamayan vatandaşların toplu para alma hakkı bulunuyorsa da uzmanlar prim iadesi yerine primi tamamlamaya çalışmalarını öneriyor.