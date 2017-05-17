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17 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • SGK’dan TSO’ya Sosyal Güvenlik Haftası Ziyareti

    Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Turan ve kurum çalışanlarından oluşan bir heyet, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluna bir ziyarette bulundu.

    17 Mayıs 2017 Çarşamba 09:56
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    SGK’dan TSO’ya Sosyal Güvenlik Haftası Ziyareti

    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Turan’ın beraberinde Müdür Yardımcısı Mehmet Hanefi Taştan ve Kurum çalışanları Niyazi Teke, Mustafa Alemdar, Tuba Özçelik ve Sezen Kara ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarete Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Başkan Yardımcıları Mustafa Özkoparan ve Lebibe Özçağlar, Yönetim Kurulu Üyeleri Atila Çelikpençe, Ercan Albayrak, Ercan Gülen, İlkay Bayrak ve Melih Yaman ile birlikte evsahipliği yaptı.

    2009 yılında bu yana kutlanmakta olan sosyal güvenlik haftası kapsamında bir dizi etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden SGK İl Müdürü Mustafa Turan, bu kapsamda kurum ve kuruluşları da ziyaret ettiklerini söyleyerek, bu ziyaretlerden birisini de Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu olan ve her dönemde son derece olumlu kurumsal ilişkiler tesis ettikleri Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’na yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

    Ziyaretlerinden dolayı SGK İl Müdürü Mustafa Turan ve beraberindekilere teşekkür eden TSO Başkanı Türker Ateş, özellikle son dönemde hükümetin istihdam seferberliği başlığı altında iş dünyasına istihdam alanında ciddi anlamda teşvikler sağladığını belirterek, bu teşvik ve desteklerden firmaların azami ölçüde istifade edebilmesi için Oda olarak gayret sarf ettiklerini dile getirdi. İstihdam seferberliği kapsamında Bolu olarak Mart sonu itibariyle taahhütlerini yerine getirdiklerini ve ilave 2 bin kişilik yeni istihdam hedefinin yakalandığını kaydeden Ateş, bu hedefi yıl sonu itibariyle 3 bin kişi şeklinde revize ettiklerini söyledi. Ateş, firmaları bire bir yerinde ziyaret ederek bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini, söz konusu 3 bin yeni istihdam hedefini de yakalayacaklarına inandıklarını ifade etti.

    Ziyarette ayrıca, iş dünyasının gündeminde bulunan SGK prim yapılandırmaları ve diğer konularda da bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

    Anahtar Kelimeler: Sosyal, Güvenlik, İl, Müdürü, Mustafa

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