Haber: Semih BAYKAL

SGK Bolu İl Müdürü Mustafa Turan, kurum binasında işverenlerin SGK borçları hakkında bir toplantı düzenledi. Turan, toplantı sonunda basın mensuplarına konuşarak borcu olan işverenler için son tarihi söyledi. Turan, şu şekilde konuştu; “2016 yılında asgari ücretin 1.273,50-TL den 1.647,00.-TL ye artması nedeniyle işverenlerimiz üzerindeki işçilik maliyetini azaltmak gayesiyle 2016 yılında asgari ücret desteği getirilmiş ve 2017 yılında da devam ettirilmiştir. Buna ilave olarak asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin 2016 yılı Aralık ve 2017'yılı Ocak - Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesi ise kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir. İlimizde ertelenen sigorta primlerinden; 2016 Aralık ayından 15.492.021,21 TL. 2017 Ocak ayından 17.105.379,19 TL. 2017 Şubat ayından 16.662.499,60 TL kalan alacağımız bulunmaktadır. Ertelenen sigorta primlerinin ilkinin ödeme süresi gelmiştir. Bu nedenle, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayinin sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir” dedi.

“SİGORTA PRİMLERİNİN 26 ARALIK 2017 TARİHİNE KADAR ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR”

Son olarak Turan; “Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerimizin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesine bağlıdır. Ayrıca, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin hâlihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödemesi süresi gelmiştir. Ertelediğimiz sigorta primlerinizi zamanında ödenmesi unutulmamalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak iş hayatınızın bolluk ve bereket içinde geçmesini

dileriz” şeklinde konuştu.