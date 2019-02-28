Shell tırında faciadan kıl payı

Haber: Aysun Beykoz

Alınan bilgilere göre olay Dörtdivan ilçesinin Tem Otoyolu Ankara istikametinde gerçekleşti. Metro Dinlenme Tesislerine 1 Kilometre kala Shell akaryakıt firmasına ait tır otoyolda korku dolu anlar yaşattı. Tırın motor kısmından duman çıkması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Dörtdivan İlçe İtfaiye ekipleri ile Yeniçağa ilçe itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangınbüyümeden müdahale eden itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarıyla kısa sürede yangını söndürmeyi başardı. Tır yangınında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Shell firmasına ait tırda yaklaşık 30 ton akaryakıt bulunduğu belirtildi.

Aracın motor kısmında çıkan yangının dorse kısmında bulunan tonlarca akaryakıta sıçraması durumunda yaşanacak facianın boyutları düşünüldüğünde yangının ne kadar ucuz atlatıldığı ortaya çıktı.