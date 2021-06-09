Siber Farkındalık faaliyetleri devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri güvenli internet kullanımı ve siber suçlarla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Siber Şube ekipleri tarafından bilgilendirme çalışmaları kapsamında ilçe emniyet müdürlüklerinde sunumlar yapılmaya başladı. Siber Şube ekipleri ayrıca ilçelerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu merkezi noktalara da "Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Farkındalık" konulu bilgilendirici afişler astılar.