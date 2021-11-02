Siber gençlik siber farkındalık



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine sosyal medya kullanımı ve siber güvenlik risklerine karşı eğitim verdi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet dolandırıcıları ve sosyal medyada bulunan hesaplar, bir linke tıkladığınızda bazen çalınabiliyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri öğrencilere vatandaşlara, bu tarz olayların önüne geçmek amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Öte yandan öğrencilere internet ortamında işleyebilecekleri suçlara karşı ise uyarılar yapıldı. “Unutmayın, ortam sanal olsa da suç gerçek” başlığıyla hazırlanan slayt gösterisi ekipler tarafından öğrencilere anlatıldı.