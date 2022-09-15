Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden dolandırıcılık uyarısı

Haber: Süleyman Kurt

SANAL ORTAMDA HUZUR

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, sanal tehditlerin farkında olunduğu ve vatandaşların sanal ortamda da huzuru için bilgilendirmede bulunduklarını belirtti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI NASIL ÇALINIYOR?

Bolu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber dolandırıcıların özellikle kullandığı yöntemi şöyle açıkladı.

Dolandırıcılar öncelikle kişilerin ve işletmelerin hesaplarına “Telif hakkını ihlal ettiniz, hesabınız 12 saat içerisinde kapanacaktır” mesajı gönderiyor. Ardından mesaj içinde “buradan itiraz edebilirsiniz” şeklinde bir link bırakıyor.

Kullanıcı bu linke tıklayarak tekrardan kullanıcı adı ve şifresini bu link içindeki kutucuklara giriyor. Sonrasında kişinin bilgileri dolandırıcıların eline geçmiş oluyor.

ÇÖZÜM: İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA

Bolu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dolandırıcılık olaylarının yaşanmaması için, “Büyük emek vererek büyütmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarınızı kolay yoldan dolandırıcılara kaptırmayın. Bunun önüne geçmek için muhakkak ve muhakkak “iki faktörlü doğrulama” özelliğini aktifleştirin. En önemlisi, bilmediğiniz kaynaklardan gelen linkleri açmamaya özen gösterin” açıklamasında bulundu.